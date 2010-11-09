Міносвіти доручило до 15 листопада розробити правила прийому до ВНЗ

Керівництву вищих навчальних закладів України доручено до 15 листопада розробити Правила прийому до ВНЗ відповідно до Умов, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №961від 19 жовтня, та направити їх на погодження до МОН.

Про таке доручення керівництву ВНЗ повідомляється на офіційному саті Міносвіти.

В міністерстві інформують, що дорученню передувало проведення 2-4 листопада регіональних нарад з проректорами (заступниками директорів) та відповідальними секретарями приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань розробки Правил прийому до вищих навчальних закладів та підготовки до організованого проведення вступної кампанії 2011 року.

Як повідомлялося, 29 жовтня Міністерство освіти і науки оприлюднило нові умови прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році.

Згідно з ними, зарахування до ВНЗ відбуватиметься на підставі рейтингового балу вступника, який складатиметься з балів, отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні, балів шкільного атестату, а також додаткових балів за успіхи у навчанні та закінчення підготовчих курсів у виші.

Нові умови передбачають, що правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 15 листопада та погоджуються з Міністерством освіти і науки України.