Дітей в таборі пригощали макаронною запіканкою “нетоварного вигляду”

Перевірка харчоблоку пришкільного табору - Краснопільського навчально-виховного комплексу Краснопільської селищної ради Краснопільського району Сумської області, виявила ряд недоліків в організації харчування дітей. Про це повідомляє Інспекція з питань захисту прав споживачів у Сумській.

Під час перевірки харчоблоку пришкільного табору, було встановлено, що для виготовлення страв власного виробництва використовують сир «Російський» та борошно «Пшеничне», з відсутньою необхідною, доступною, достовірною та своєчасною інформацією про виробника та його адресу, склад, харчову та енергетичну цінність продукту, дату виготовлення, термін придатності.

Не було оформлене меню із зазначенням переліку страв власного виробництва та вихід однієї порції.

На обід дітям було приготовано страву «Макарони запечені з сиром», на яку не було розроблено калькуляційну та технологічну картку, також страва не відповідала вимогам нормативного документу, а саме: не мала належного товарного вигляду.

Крім того, було не дотримано вимоги перспективного меню, затвердженого Держсаніпедемслужбою, а саме: на день проведення перевірки не видавали овочі чи фрукти.

За результатами лабораторних досліджень страва «Какао з молоком» не відповідає вимогам нормативного документу за заниженою масовою часткою сухих речовин. Крім того, у куточку кухаря була відсутня книга відгуків та пропозицій.

За вказані в акті порушення складені протоколи за ст.ст. 155ч1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ця стаття регламентує покарання за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг — ред.). До суб’єкта господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції згідно ст.23 Закону України «Про захист прав споживачів».