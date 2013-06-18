Деякі виробники алкоголю та мінводи з Грузії отримали дозвіл на продаж у Росії

Москва. Майже 200 видів алкогольної продукції і мінеральної води з Грузії одержали дозвіл на продаж на внутрішньому ринку Росії.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі РФ з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд).

«На даний час 13 грузинським виробникам алкогольної продукції і двом виробникам грузинської мінеральної води видано 197 свідоцтв про державну реєстрацію», - зазначається у повідомленні.

У травні було ввезено 4 партії мінеральної води «Боржомі» об`ємом 146,5 тис. літрів. За матеріалами, наданими Національним агентством вина Грузії, проводиться документарна перевірка підприємств, включених до проекту графіку наступного виїзду експертів Росспоживнагляду.

Росспоживнагляд продовжує роботу з контролю за поставками на територію РФ алкогольної продукції з Абхазії. Станом на червень кількість ввезеної на територію Росії абхазької алкогольної продукції становила 374 партії об`ємом більш як 4,02 млн літрів. Якість абхазької алкогольної продукції, що поставляється до Росії, залишається стабільною. У зв`язку з надходженням заявки з Абхазія розглядається питання про розширення асортименту продукції, що поставляється.

Також продовжуються поставки з Південної Осетії мінеральної питної води, яка пройшла процедуру державної реєстрації в Росспоживнагяді.

Як повідомляв УНІАН, ввезення на російський ринок грузинських вин, мінеральної води і сільгосппродукції було заборонено навесні 2006 року на тлі загострення грузинсько-російських відносин. Офіційною причиною заборони було названо низьку якість грузинської продукції. На початку 2013 року, невдовзі після зміни правлячої партії в Грузії, розпочалися переговори про відновлення поставок.