Уряд встановлює жорсткий контроль у сфері безпеки харчових продуктів

Прем’єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що на засіданні Кабінету Міністрів 19 червня 2013 року буде обговорено законопроект, спрямований на вдосконалення системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів, врегулювання відносин між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів і споживачами.

«Законопроект проходив широке обговорення. Проект пропонує систему безпеки харчових продуктів, по якій працюють країни, на які ми орієнтуємося в торговельних та політичних відносинах», - сказав Микола Азаров.

Він повідомив, що головний принцип нової системи – це запровадження на підприємствах харчової галузі системи самоконтролю. «Тобто, максимум відповідальності за безпеку та якість продуктів лягає на виробника», - наголосив Микола Азаров. Він підкреслив, що сьогодні вихід на світові ринки неможливий без впровадження такої системи безпеки на виробництві. Ця система контролю є обов’язковою у країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, країнах Близького Сходу.

Крім того, відзначив Прем’єр-міністр, необхідно вдосконалити контрольні функції, сьогодні розпорошені між відомствами.

«Відомий фактор «колективної безвідповідальності», коли одні перевіряючі змінюють інших, а в результаті громадяни залишаються не захищеними від неякісної продукції. Тому з одного боку – ми будемо скорочувати кількість перевірок. З іншого – встановлюємо жорсткі вимоги до державних інспекторів за порушення порядку здійснення контролю», - підкреслив Микола Азаров.

У цілому, за його словами, запровадження нової системи безпеки та якості харчових продуктів дозволить підвищити рівень захисту життя та здоров’я споживачів, сприятиме розширенню ринків збуту вітчизняної харчової продукції та підвищенню її конкурентоспроможності.