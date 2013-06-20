Вілкул: Україна може зменшити споживання природного газу при виробництві теплової енергії на 50%

Луганськ. За три роки Україна має потенціал зменшити споживання природного газу при виробництві теплової енергії приблизно на 50%, або на 4,2 млрд куб. м.

Про це сьогодні в Луганську під час засідання Ради регіонів заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, повідомляє кореспондент УНІАН із посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра.

За його словами, за три роки з 2010 по 2013 рік споживання природного газу підприємствами ЖКГ скорочено вже на 10% (з 11,1 млрд куб. м до 10 млрд куб. м.) і ця робота продовжується.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр, економію природного газу можливо досягти двома шляхами.

По-перше, за рахунок реалізації проектів, спрямованих на економію газу при транспортуванні тепла. Це дозволить заощадити 2,2 млрд кубометрів газу. Зокрема, планується встановити 4 тис. теплоутилізаторів, 756 блочно-модульних котелень та 11 тис. індивідуальних теплових пунктів. Крім того, передбачено замінити 4,4 тис. котлів НИИСТУ-5 на сучасні та модернізувати 6,2 тис. котлів (замінити пальники). Планується замінити 7,8 тис. км аварійних та ветхих труб теплотрас на труби з пінополіуретановою ізоляцією.

По-друге, за рахунок зниження втрат при виробництві тепла шляхом заміщення природного газу альтернативними енергоносіями. Це дозволить заощадити ще 2 млрд кубометрів природного газу. Так, у рамках заходів з газозаміщення планується переоснащення 1,5 тис. котельних з переходом на використання твердого палива, встановлення 3 тис. теплових насосів та 900 котлів на біопаливі. Крім того, планується використання електроопалення при впровадженні 9,4 тис. котлів, а також використання сонячної енергії при впровадженні установок на 5 тис. об`єктах.

«В якості альтернативних видів палива планується використовувати, наприклад, вугілля, торф, пілети. Вибір альтернативи газу залежить від особливостей регіонів. Зокрема, вугілля використовуватиметься, у першу чергу, у східних областях країни, біопаливо (торф, пілети) – у центральних і західних областях, сонячна енергія – на півдні країни», – сказав віце-прем’єр.

Вілкул також зазначив, що усі ці проекти модернізації комунальної теплоенергетики окупні. Зокрема, 2 проекти мають термін окупності до 2 років, 4 проекти – від 2 до 2,5 років, 5 проектів – від 4 до 8 років.

Вілкул також підкреслив, що всі проекти Програми модернізації комунальної теплоенергетики включені до Програми активізації економіки і будуть розглянуті Фінансово-кредитною радою.