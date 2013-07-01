Хорватія стала 28-м членом Євросоюзу

Хорватія в ніч на 1 липня офіційно вступила до Європейського Союзу і стала 28-м членом організації.

Час вступу відліковується з півночі за місцевим часом, повідомляє РІА Новости.

Столиця Загреб і десятки інших міст зустріли новий статус країни в святковій атмосфері - концертами, виставами і феєрверками на центральних площах. Незмінною рисою свята є виконання гімну Євросоюзу "Ода до радості".

На КПП в Баяково на хорватсько-сербському кордоні у присутності офіційних осіб і журналістів урочисто відкрито табличку із знаком Євросоюзу. Одночасно на КПП Брегана між Хорватією і Словенією зняли знак "Митне управління Республіки Хорватії", що символізує скасування митних бар`єрів Хорватії з іншими країнами ЄС.

З понеділка представники Хорватії починають роботу в органах Євросоюзу. В Єврокомісії країна одержала крісло комісара із захисту прав споживачів, яке займе Невен Міміца. Досі він був віце-прем`єром в уряді Хорватії.

У Європарламенті (766 членів після вступу Хорватії) у країни 12 місць. Їх займуть представники партій, які показали найкращі результати на перших в історії країни виборах до Європарламенту 14 квітня цього року. Голосування тоді було відзначене низькою явкою - близько 21% (право голосу мали 3,74 млн. осіб).

Делегацію Євросоюзу в Хорватії, яка працювала в Загребі з 2000 року, було закрито 30 червня, з 1 липня на її місці відкривається представництво Єврокомісії. Хорватська стає 24-ою офіційною мовою ЄС.

