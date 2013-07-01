На Волині встановлено межі 6 об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

У Волинській області землевпорядники встановили межі шести об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 34,2 тис. гектарів, що становить 25,8% загальної площі цих об’єктів, яких в регіоні – 26, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.

Із 358 об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення встановлено межі 49-ти площею 14,3 тис. гектарів, що становить 14,08% загальної площі цих об’єктів.

«Встановлення меж природно-заповідного фонду – це забезпечення достовірного і повного обліку земель цієї категорії», – підкреслив начальник Головного управління Держземагентства в області Василь Василенко.

Довідка УНІАН. Всього на Волині налічується 384 об`єктів природно-заповідного фонду загальною площею 234,6 тис. гектарів.