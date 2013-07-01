Уряд підтримав виробництво вітчизняної енергоефективної світлодіодної техніки.

Кабінет Міністрів вніс зміни у додатки 2 і 3 Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі». Відповідну постанову Уряд прийняв 26 червня 2013 року, повідомляється на сайті КМУ.

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, який доповідав на засіданні Уряду, зазначив, що проект постанови Держінформнауки розробляло у співпраці з НАН України.

Зокрема, з метою подальшого впровадження енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки на цілісних господарських комплексах, муніципальних об’єктах, Національна академія наук України визначена відповідальною за реалізацію низки заходів, передбачених зазначеною держпрограмою.

За словами Володимира Семиноженка, прийнята постанова дозволить реалізувати проекти із впровадження світлодіодних систем на основі світлодіодів вітчизняного виробництва, енергоспоживання яких у 8-10 разів менше порівняно з лампами розжарювання, а строк служби – понад 50 тис. годин.

«Реалізація прийнятих норм дозволить заощадити, починаючи з 2014 року, не менше 500 млн. кВт/год. електроенергії і подвоювати цю величину в кожному наступному році. Це забезпечить економію коштів від зменшення витрат на електроенергію біля 250 млн грн. у 2014 році та до 2 млрд. грн. в 2020 році при вартості електроенергії 0,5 грн. за кВт/год», - наголосив Голова Держінформнауки.

Разом з цим він додав, що це дозволить задіяти нові робочі місця у машинобудуванні, хімічній та електронній промисловості.