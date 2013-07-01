Вілкул: на Львівщині впроваджується найбільше енергозберігаючих проектів

«За підтримки Уряду в регіонах впроваджуються проекти ефективного використання енергії в ЖКГ. Наразі в Україні реалізується вже більше 230 проектів з енергоефективності, в тому числі, і за підтримки міжнародних фінансових організацій», – сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул на засіданні колегії Мінрегіону у Львові минулого тижня, повідомляється на сайті ОДА.

Він зазначив, що найбільш активно впроваджуються енергозберігаючі проекти у Львівській (16 проектів), Івано-Франківській (12 проектів), Хмельницькій (11 проектів), Чернівецькій областях (11 проектів).

Зокрема, у Львівській області впроваджено інноваційний проект оптимізації гідравлічних режимів мережі теплопостачання у м.Червонограді для скорочення споживання енергоресурсів. Завдяки цьому проекту економія електроенергії складає 300 тис.кВт/рік, природного газу – 7%. Заощадження коштів – 100 тис. грн. на рік.

Унікальний проект впроваджено також в Ялті - спорудження мережі міні – ГЕС з використанням особливостей природного ландшафту, завдяки якому економія електроенергії складає 700 тис.кВт/рік, а заощадження коштів – 511 тис.грн. на рік.

«Урядом проводиться активна робота щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій. Зокрема, вже у 14 містах України реалізується проект Світового банку «Розвиток міської інфраструктури». Вартість проекту – 140 млн дол США», – сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що з поточного року розпочата робота по залученню кредитних ресурсів Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку для впровадження в українське ЖКГ енергозберігаючих проектів на загальну суму понад 15 млрд. грн.

«Провідними партнерами українських регіонів в реалізації проектів енергозбереження в ЖКГ є також Організація міжнародного співробітництва Німеччини (GIZ), Східний комітет німецької економіки, Ініціатива «Житлове господарство Східної Європи» (IWO)», – сказав Олександр Вілкул.

Зокрема, GIZ сприяла впровадженню пілотних проектів технічного переоснащення будинків з використанням енергоефективних заходів в містах Івано-Франківськ, Чернігів, Миргород, Новоград-Волинській, а також розробці та впровадженні навчальної програми для енергоменеджерів.

IWO надала технічну допомогу у підготовці енергоменеджерів та розробці концепції демонстраційних проектів комплексного оновлення житлових кварталів.

Також спільно зі Східним комітетом німецької економіки здійснюється розробка проекту «Енергоефективне місто» в м. Жовква Львівської області.

Також ініційовано створення в Україні енергетичних агентств в містах Донецьку та Одесі за участю GIZ з бюджетом 3 млн. євро.

Зважаючи на те, що у більшості регіонів не налагоджено системної роботи щодо впровадження таких проектів, Олександр Вілкул під час засідання колегії доручив Мінрегіону надавати системну координаційну та методичну підтримку регіонам щодо впровадження енергозберігаючих проектів в ЖКГ.

В колегії також взяли участь заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Григорій Семчук, голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук, Львівський міський голова Андрій Садовий, а також керівники місцевих органів влади України та керівники департаментів Мінрегіону.