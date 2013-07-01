«AVE Group» розпочала утилізацію побутового сміття в зоні Шацьких озер

Австрійська компанія «AVE Group» розставила в зоні Шацьких озер півсотні контейнерів для сміття, з метою його подальшого пресування та утилізації. Про це сьогодні під час оперативної наради повідомив голова облдержадміністрації Борис Клімчук, інформує прес-служба Волиньської ОДА на своєму сайті.

Обслуговуватиме контейнери спеціальна вантажівка «MAN». Проект з утилізації побутового сміття буде діяти в Шацькому районі впродовж двох літніх місяців та коштуватиме 90 тисяч гривень: 60 тисяч гривень заплатять з місцевого бюджету, ще 30 тисяч гривень профінансує обласний благодійний фонд Бориса Клімчука «Рідна Волинь».

Голова облдержадміністрації каже, що впровадження цього невеликого проекту в життя - це «маленький крок до Європи, але, в першу чергу, до самого себе».

Нагадаємо, що ідею з вивезенням та консервуванням побутового сміття в Шацькому районі представникам компанії «AVE Group» запропонував Борис Клімчук 4 червня під час особистої зустрічі. Тоді вони обговорили наміри фірми відкрити в області своє представництво та розпочати діяльність зі збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів.

Довідка УНІАН. Шацькі озера — група з понад 30 озер у північно-західній частині Шацького району Волинської області, у межиріччі Прип`яті й Західного Бугу, поблизу с.м.т. Шацька. Шацькі озера розташовані серед лісових масивів, де побудовано багато санаторіїв і таборів відпочинку. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер у 1983 році створено Шацький національний природний парк (площа 32 500 га).