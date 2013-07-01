Два комуненерго Донеччини реалізували понад 10 енергозберігаючих проектів

Комунальні підприємства Донецької області, рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності, розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, працюють над зниженням споживання газу. Про це повідомив Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький

За його словами, «Донецьктеплокомуненерго» та «Маріупольтепломережа» вже реалізували більше десяти енергозберігаючих проектів, які дозволили забезпечити подачу гарячої води на об`єкти соціальної сфери міст Єнакієве, Краматорськ, Слов`янськ, Святогірськ, Маріуполь. При цьому зекономлено 789 тисяч кубічних метрів природного газу на суму понад півтора мільйони гривень.

