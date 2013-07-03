Профільний комітет рекомендує підтримати законопроект про стимулювання виробництва альтернативної електроенергії

Профільний комітет рекомендує Парламенту прийняти за основу з урахуванням зауважень і пропозицій проект Закону про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо удосконалення механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, реєстр.№ 2171а, автор - О.Зарубінський). Таке рішення Комітет підтримав на засіданнв 3 липня, повідомляється на сайті Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастроф.

Основним завданням законопроекту є стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії, широкого та ефективного використання їх потенціалу, а також усунення технічних перепон у застосуванні існуючих положень Закону.

Зміст законопроекту в основному відповідає поставленій автором меті. Проте привертає увагу уповноваження Кабінету Міністрів встановлювати перелік продуктів з відходів для генерації електроенергії за "зеленим" тарифом, а також внесення системи збору звалищного газу до відповідних об‘єктів електроенергетики.

Комітет неодноразово висловлювався проти застосування "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з відходів внаслідок високих ризиків забруднення навколишнього середовища,

Відсутність в Україні системи забезпечення сталості складу і калорійності відходів, вмісту в них забруднюючих речовин може призвести до неможливості втримати рівень забруднення від діяльності відповідних підприємств у екологічно безпечних межах, зазначається в релізі.

Враховуючи викладене, Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу з урахуванням зауважень і пропозицій Комітету.