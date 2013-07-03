Депутати пропонують у разі порушення ліцензійних умов застосовувати санкції до однієї аптеки

Народні депутати Андрій Шипко, Інна Богословська, Володимир Дудка і Владислав Лук’янов (всі – Партія регіонів) пропонують Верховній Раді внести зміни до чинного законодавства України, згідно з якими у разі порушення ліцензійних умов санкції застосовуватимуться не до всієї аптечної мережі, а до конкретної аптеки чи аптечного пункту.

Про це йдеться у відповідному законопроекті (№2405а) щодо вдосконалення ліцензування торгівлі лікарськими засобами, яким пропонується внести зміни до законів України "Про лікарські засоби" і "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

У законопроекті депутати пропонують виключати аптеку чи аптечний пункт із ліцензійного реєстру у разі порушення ліцензійних умов, при цьому не позбавляючи всю аптечну мережу ліцензії.

"Таким чином, щодо суб`єкта господарювання порушується принцип пропорційності порушення і покарання, а стосовно громадян України - створюється загроза своєчасному і безперебійному забезпеченню їх лікарськими засобами", - говориться в документі.

Нагадаємо, чинне законодавство передбачає, що у разі порушення ліцензійних умов окремою аптекою або окремим аптечним пунктом санкції застосовуються не лише до зазначеного підрозділу, а й до всієї мережі.