На Львівщині після весілля з харчовим отруєнням госпіталізовано 5 осіб

Львів. На Львівщині після святкування весілля з харчовим отруєнням госпіталізовано 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Як зазначається у повідомленні, впродовж 7-8 липня до інфекційного відділення Червоноградської центральної міської лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 5 осіб. Всі постраждалі були гостями на весіллі, яке відбулося 6 липня в ресторані «Акварель» у місті Жовква Львівської області.

Госпіталізовані – мешканці міста Соснівка Червоноградської міської ради (3 осіб), мешканка села Гута Волинської області та мешканець міста Брест (Республіки Білорусь). Потерпілим в необхідному обсязі надається медична допомога. Їх стан середньої тяжкості.

Причини спалаху інфекції встановлюються. Фахівцями Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області проводиться епідрозслідування за фактом події.