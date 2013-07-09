КП «Сєверодонецьктеплокомуненерго» реалізує зберігаючий проект в сфері теплопостачання

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» візьме участь в інвестиційному проекті, який дозволить реалізувати новий підхід у вирішенні проблеми теплопостачання. Про це повідомляє відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Сєвєродонецької міської ради на сайті Луганської ОДА.

КП переміг у конкурсі інвестиційних проектів із залученням офіційно визнаної Україною Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Більше року СТКЕ працювало з НЕФКО над техніко-економічним обґрунтуванням проекту. Днями його презентували представникам міської ради та громадськості.

Кредит від НЕФКО, грант та власні ресурси підприємства – усього на реалізацію проекту передбачено близько 70 млн грн. У разі успішної реалізації проекту роботи з реконструкції системи теплопостачання планують провести до 2015 року.

Презентацію проекту підготували представники двох консультаційних компаній. Сьогодні проект передбачає відновлення розподільних систем 75, 76, 77 частини 52 мікрорайону. На основних моментах зупинився старший радник консультаційної компанії Хокан Стігандер (Швеція). «По-перше, це виведення з експлуатації центральних теплових пунктів по районах. У теперішній час використовуються чотирьохтрубні системи. У проекті передбачено перехід від чотирьохтрубної до двохтрубної. Тобто завдяки інвестиціям буде замінено всю трубопровідну систему. Також проект передбачає створення індивідуальних теплових пунктів у старих будівлях», – зазначив він у своєму виступі.

Усього у ході проведення робіт буде замінено 10 км трубопроводу та встановлено 105 індивідуальних теплових пунктів.

Міський голова Валентин Казаков наголосив: «Абсолютно правильно обраний шлях вирішення. Сьогодні йде мова про те, щоб створити в кожному будинку індивідуальний тепловий пункт (ІТП), який буде регулювати температуру. На даний момент у нас є попередня домовленість про те, що після виконання проекту, ми приступимо до реконструкції безпосередньо самої котельні».

Як розповів представник інвестиційної компанії НЕФКО, у разі реалізації проекту результат доволі перспективний – енергоефективність, забезпечення гарячою водою у неопалювальний період та значна економія ресурсів. Відновлення та модернізація тепломережі дає великий екологічний ефект, адже при зниженні об`ємів споживання палива знизяться викиди парникових газів.