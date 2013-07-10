Крим створює єдину електронну базу показу пам’яток історії та туроб’єктів

На фасадах туристичних об’єктів Сімферополя на спеціальних табличках розмістять QR-коди, повідомляє прес-центр Сімферопольської міської ради.

Новий для міста проект - мобільний довідник-путівник для мандрівників був представлений на робочій нараді з питань туристичного іміджу Сімферополя і просування об`єктів соціального та комерційного значення за допомогою Інтернет-технологій. Доступ здійснюється через розміщення QR-кодів з туристичною інформацією на основні пам`ятки Сімферополя.

При цьому, за наявності спеціальної безкоштовної програми із загальною базою туроб`єктів Криму вихід в Інтернет не знадобиться. Розробники стверджують, що в цій програмі буде представлена ​​не тільки повна туристична інформація про об`єкти, а й додаткова - про історію, легенди, народи і кухні півострова.

Таким чином, пропонується створити по Криму єдину електронну базу туристичних об`єктів показу. Цей проект вже запущений в декількох кримських містах - Євпаторії, Бахчисараї та Керчі.

У всьому світі QR-коди активно використовуються музеями і в туризмі. За наявності в телефоні виходу в Інтернет код зможе вивести безпосередньо на сайт музею або готелю. «Це тенденція розвитку туризму в усьому світі", - підкреслив заступник міського голови Ілля Глазков.

Збір інформації про туристичні об`єкти, розміщення її на сайті програми-довідника, виготовлення і передача об`єкту QR-коду займають близько двох тижнів. В даний час йде наповнення бази і, як стверджують представники компанії-розробника, робота над проектом буде завершена вже до кінця серпня.

Довідка УНІАН. QR-код - матричний код (двовимірний штрихкод), розроблений і представлений ще в 1994 році в Японії. Вже на початку 2000 року QR-коди отримали широке розповсюдження: зараз подібні коди наносяться практично на всі товари, їх розміщують у рекламних буклетах і довідниках.

Основна перевага QR-коду - легке розпізнавання скануючим обладнанням (в тому числі і фотокамерою мобільного телефону), що дає можливість використання в торгівлі, виробництві, логістиці.