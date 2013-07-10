На Сумщині затверджено перелік підприємств та закладів, де пройде інвентаризація радіоактивних відходів

На Сумщині затверджено перелік підприємств, організацій, установ, наукових і медичних закладів, у яких буде проведена інвентаризація радіоактивних відходів.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Яговдик у ході розширеного засідання обласної комісії з питань проведення п’ятої державної інвентаризації радіоактивних відходів.

«Влада вживає комплексних заходів для гарантування безпеки населення, захисту навколишнього середовища від впливу радіоактивних відходів на зареєстрованих підприємствах, закладах та установах. Шляхом покращення міжвідомчої взаємодії ми зупинимо незаконну експлуатацію ядерних та інших радіоактивних матеріалів на території області та забезпечимо їх надійну ізоляцію», зауважив І.Яговдик.