Уряд розгляне питання про центр з випробувань ГМО та техрегламент безпечності іграшок

Завтра в Києві відбудеться засідання Уряду, повідомляється на сайті КМУ.

Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю Міністра освіти і науки Дмитра Табачника, Першого заступника Голови Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Олександра Потемкова.

Також до порядку денного засідання внесено низку питань щодо екологічної та споживчої сфери діяльності.

Проекти постанов:

- “Про затвердження Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань генетично модифікованих організмів “ (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк);

- “Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк);

- “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” (доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

- “Про внесення зміни до пункту 13 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” (доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

- “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 (щодо уточнення обсягів фінансування у 2013 році окремих заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки) (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк).

Проекти розпоряджень:

- “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (щодо національного природного парку „Олешківські піски” Херсонської області)” (доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков).