Анонс на 11 липня

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- Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра освіти і науки Дмитра Табачника, першого заст.голови Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Олександра Потемкова.

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- У київському оздоровчому дитячому таборі «Лідер» співробітники ГУ ДСНС України у м. Києві проведуть акцію «Зробимо життя безпечним». Під час заходу на дітей чекатиме конкурсна програма, огляд бойового одягу рятувальників та аварійно-рятувального спорядження. Також бійці продемонструють гасіння умовної пожежі та нададуть першу медичну допомогу при рятуванні людей.

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У Держводагентстві під головуванням заступника Голови Агентства О.Чунарьова відбудеться засідання секції “Комплексне використання водних ресурсів” та секції “Проектні та будівельні роботи, комплексний захист від шкідливої дії вод” науково-технічної ради Держводагентства. Під час зазначеного засідання розглядатимуться питання щодо досвіду роботи та експлуатації АІВС «Тиса», «Прикарпаття», етапів створення, порядку збору та передачі інформації, проекту концепції створення АІВС «Україна»; правил експлуатації Корсунь-Шевченківського та Стеблівського водосховищ р. Рось; стану виконання техніко-економічного обґрунтування щодо покращення соціально-екологічної ситуації в басейні р. Устя.

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Всесвітній рух "Еко-культура" в Україні у рамках підготовки Європейського медіа-каравану «Cooperate for Life” представить запуск платформи «Future Media WIKI». Захід відбудеться в рамках святкування Міжнародного дня свідомого журналіста. Під час заходу буде презентована Міжнародна Хартія Медіа Майбутнього.

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «4 липня 2013 року ВРУ прийняла Закон про утилізацію автомобілів. Хто і як буде відбирати в українців автомобілі прямо на дорогах та направляти їх на утилізацію. Наскільки подорожчають іномарки?». Учасники: Марьян Словік, директор «Порше Україна»; Лоїк Сібрак, генеральний директор «Сітроен Україна»; Ян Пташек, генеральний директор «Рено Україна»; Олег Назаренко , генеральний директор ВААІД; Олександр Тимофеєв, генеральний директор «АВТ «Баварія»; Андрій Нестеренко, генеральний директор «Ніссан Моторс Україна» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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- Прес-конференція на тему: "Видобуток нетрадиційного газу: світовий досвід для України". Учасники: Олена Павленко, президент аналітичного центру "Діксі Груп", Роман Ніцович, координатор Інтернет-платформи Київського інституту нетрадиційного газу.

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Прес-конференція на тему: «Дніпро: загрози екологічні й людські». Учасники: заст.голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк; експерт Національного екологічного центру України Олександр Соколенко.

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Прес-конференція на тему: «Де безпечно відпочивати влітку?». Учасники: Володимир Царук, керівник Центру туристичної інформації, Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, представник Української федерації убезпечення.

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Відбудеться панельна дискусія Kyiv Point of View "Сценарій розвитку старопромислових регіонів України: від вимирання до процвітання". Модератор - Павло Шеремета, президент Київської школи економіки. Учасники: Андрій Стась, керуючий партнер Stas Marketing; Володимир Вахітов, викладач і старший науковий співробітник Київської школи економіки; Наталя Ємченко, директор зі зв`язків з громадськістю та комунікацій СКМ; Андрій Єрмолаєв, директор НІСД; Ігор Ліскі, президент компанії "Ефективні інвестиції"; Володимир Ткаченко, голова Київського представництва ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".