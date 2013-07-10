«Волинський екологічний продукт» уклав із соціальними закладами 30 договорів

Якісні овочі, вирощені місцевими господарями, споживатимуть пацієнти медичних закладів, підопічні інтернатів та вихованці дитсадків. На сьогодні «Волинський екологічний продукт» уклав із цими закладами 30 договорів, повідомляється на сайті Волинської ОДА.

Таким чином фермери постачатимуть 3 тисячі тонн картоплі та інших овочів. Це більші обсяги, аніж минулоріч. адже за попередніми угодами вони продали у медичні та освітні заклади 2 тисячі тонн продукції, розповів голова асоціації фермерів та приватних землевласників області Дмитро Українець. Тим часом вже нині агровиробники почали постачати у лікарні молоду картоплю.

Довідково. Бренд «Волинський екологічний продукт» об’єднує майже 3 десятки фермерів області, які вирощують якісні харчі. Його призначення – допомогти місцевим господарям знайти гарантовані ринки збуту.