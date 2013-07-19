Кияни зможуть проконтролювати збереження зелених зон через інтернет

Відтепер, на геопорталі містобудівного кадастру, кияни можуть побачити наявність та розташування зелених зон міста.

Як використовуються зелені території Києва, який їх статус та у яких районах можуть з’явитися нові парки та сквери – всю цю інформацію тепер можна знайти на відкритому геопорталі, повідомили УНІАН в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Завдяки наявній інформації, жителі столиці можуть бачити, існуючі парки, сквери, бульвари, ліси та лісопарки, спортивні парки, об’єкти нового зеленого будівництва, об’єкти природо-заповідного фонду, буферні парки на базі лісопарків , озеленені території, що резервуються, а також аналізувати обмеження, що діють на відповідних земельних ділянках.

«Ми доповнили геопортал інформацією, яка стосується парків, скверів по всьому місту Києву. Кожен громадянин бачитиме обмеження, що покладаються на виконавців будівельних робіт в межах зелених територій. Якщо, наприклад, у зазначених зелених зонах вже існує певний об’єкт нерухомості, то власник може його реконструювати. Але якщо на зеленій зоні створюється новий об’єкт, то виникає питання, чому порушуються охоронні зони зелених насаджень і чому відбувається забудова», - зазначає заступник директора – начальник Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш.

Завдяки таким можливостям містобудівного кадастру, громадяни матимуть можливість превентивно реагувати на незаконні дії забудовників.

Одне з основних завдань відкритого геопорталу – переведення роботи у режимі громадського контролюь за містобудівною діяльністю.

