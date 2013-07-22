Он-лайн семинар в области энергоэфективности и энергетической политики состоится 25 июля

У рамках реалізації Проекту «Ініціатива з енергозбереження в будівлях в країнах Східної Європи та Центральної Азії» (ESIB) спільно з Технічним секретаріатом програми ІНОГЕЙТ 25 липня 2013 з 13-00 до 14-00 за київським часом буде проведено он-лайн семінар у вигляді вебінару на тему «Енергетична маркування: які переваги для країн-партнерів програми ІНОГЕЙТ?». Про це повідомляється на сайті ІНОГЕЙТ.

Основні питання вебінару:

1. Енергетичне маркування та можливі вигоди для країн-партнерів програми ІНОГЕЙТ;

2. Що таке енергетичний паспорт будівлі?

Лектор вебінару: Олександр Антоненко, експерт офісу Технічного секретаріату програми ІНОГЕЙТ.

Модератор вебінару: Оксана Цьона, експерт проекту ESIB.

Цільова аудиторія: профільні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, ОСББ і власники житлової та комерційної нерухомості, міжнародні програми технічної допомоги, ЗМІ, навчальні заклади, зацікавлені особи в галузі енергоефективності та сталого енергетичного розвитку.

Мова вебінару - російська, участь - безкоштовна. Учасники вебінару можуть задавати питання експертам у ході лекції в режимі он-лайн.

Довідка УНІАН. ІNOGATE є програмою енергетичного техннічного співробітництва між Європейським Союзом (ЄС) та країнами Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Програма INOGATE представлена відповідними Міністерствами, відповідальними за енергетику, в 12 Країнах-партнерах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туреччині, Туркменістані, Україні та Узбекистані.

За реалізацію Програми INOGATE відповідає Європейська Комісія.

Програма має чотири цілі: конвергенція енергетичних ринків на основі принципів ЄС, підвищення енергетичної безпеки, підтримка сталого енергетичного розвитку та залучення інвестиций в проекти загального та регіонального інтересу.

Розпочата в 1996 році і розширена в 2004 році. До кінця 2006 р. Программа INOGATE фінансувалась в рамках Технічної Допомоги ЄС Співдружності Незалежних Держав, Програмою (TACIS). З 2007 р. INOGATE фінансується Європейським Інструментом Сусідства та Партнерства (ENPI).