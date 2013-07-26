На Одещині суд скасував рішення про передачу в довгострокову оренду ділянки на березі Дунаю

Одеса. Господарський суд Одеської області скасував рішення Ізмаїльської міської ради (Одеська область) про передачу в оренду на 49 років приватному підприємцеві 2,4 га землі на березі Дунаю, що належать Державній прикордонній службі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.

Згідно з повідомленням, таким чином, 19 липня суд задовольнив позов Білгород-Дністровського прокурора з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.

«Прокурор просив суд скасувати незаконне рішення Ізмаїльської міської ради, яким Адміністрації Державної прикордонної служби України припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 2,4 га, розташованою на березі річки Дунай, з подальшою її передачею в довгострокову оренду на 49 років суб`єктові підприємницької діяльності», - повідомили в прес-службі.