Підбито підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму»
Санаторії, готелі, події...
У Криму підбили підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму». Про це повідомили в прес-службі Міністерства курортів і туризму АРК.
Список рейтингу був сформований з об`єктів і подій туристичної сфери, що заслужили позитивні відгуки гостей півострова.
Зокрема, на першому етапі було проведено опитування серед туристів, в результаті якого було відібрано в середньому по 30 номінантів у п`яти номінаціях «Кращі готелі», «Кращі санаторно-курортні заклади», «Кращі об`єкти харчування», «Кращі розваги», « Яскраві події року».
На другому етапі, на сайті Мінкурортів АРК і на офіційній сторінці курортного відомства у Facebook стартувало онлайн-голосування, де кожен бажаючий міг відмітити вподобані туристичні об`єкти та події півострова.
Третій етап - голосування експертної ради відбувся 22 липня. До його складу увійшли представники міністерства, громадських організацій та асоціацій.
Таким чином, підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму» були визначені шляхом підсумовування балів, отриманих в ході відкритого інтернет-голосування, і оцінки номінантів членами експертної ради.
Як раніше повідомляв Курортно-інформаційний центр, рейтинг буде переданий в курортно-туристські офіси Криму, які працюють у містах України, Росії, Азербайджану, Білорусі та країн Прибалтики.
В кожній номінації - 10 переможців. Наводимо рейтинг, який опублікований на сайті Ради міністрів АРК:
Номінація «Кращі готелі»:
- Приватний готель Mar Le Mar (Бахчисарайський район);
- Курортний готель PalmiraPalace (м. Ялта);
- Парк-готель Porto Mare (м. Алушта);
- Готель Villa Elena (м. Ялта);
- Готель «Червоні вітрила» ("Алые паруса") (м. Феодосія);
- Готель «Брістоль» (м. Ялта);
- Готельний комплекс «Імперія» (м. Євпаторія);
- Welness SPA готель «Море» (м. Алушта);
- Вінтаж-готель «Новий Світ» (сел. Новий Світ);
- Готель «Ореанда» (м. Ялта).
Номінація «Кращі санаторно-курортні заклади»:
- Санаторій «Ай-Петрі» (м. Ялта);
- Санаторій «Золотий колос» (м. Алушта);
- Санаторій «Київ» (м. Алушта);
- Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (м. Саки);
- Курортно-оздоровчий комплекс «Росія» (м. Ялта);
- Санаторій "Саки" (м. Саки);
- ДП МОУ «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова »(м. Саки);
- Курортний готель «Проджект-парк« Сосновий гай »(м. Ялта);
- ТОК «Судак» (м. Судак);
- Санаторій «Утьос» (м. Алушта).
Номінація «Кращі заклади харчування»:
- Мережа ресторанів «Апельсин» (м. Ялта);
- Ресторан «Ван Гог» (м. Ялта);
- Ресторан «Зустріч» (м. Алушта);
- Ресторан «Зодіак» (сел. Коктебель);
- Ресторан «Колонада» (м. Ялта);
- Літературне кафе (м. Євпаторія);
- Ресторани маршруту "Малий Єрусалим» («Йошкін кіт», «Джеваль», «Караман») (м. Євпаторія);
- Ресторан «Старе місто» (м. Алушта);
- Ресторан «Тіфліс» (м. Ялта);
- Ресторан «Царська кухня» (сел. Лівадія).
Номінація «Кращі розваги»:
- Пляж «117» (м. Феодосія);
- Аквапарк «Бананова республіка» (Сакський район);
- Мотузкові парки KRM (рр. Алушта, Феодосія і Ялта, сел. Партеніт);
- Аквапарк «Водний світ» (м. Судак);
- Дельфінарій в Євпаторії;
- Парк мініатюр «Крим у мініатюрі» (м. Алушта);
- Масандрівський пляж (м. Ялта);
- Зоопарк «Казка» (м. Ялта);
- Мотузкові парки SkyWay (Бахчисарайський район та м. Старий Крим);
- Сафарі-парк «Тайган» (Білогірський район).
Номінація «Яскраві події року»:
- Міжнародний музичний фестиваль Koktebel Jazz Festival (сел. Коктебель);
- Фестиваль джазової музики Live in Blue Bay (сел. Коктебель);
- Міжнародний винний фестиваль WineFeoFest (м. Феодосія);
- Міжнародний фестиваль «Велике російське слово»;
- Міжнародний фестиваль повітроплавання «Повітряне братство» (м. Феодосія);
- Міжнародний фестиваль військових оркестрів «Війна і мир» (м. Севастополь, Феодосія);
- Міжнародний лицарський фестиваль «Генуезький шолом» (м. Судак);
- Фестиваль спортсменів-джипперов «Джип Full Прохват» (Сімферопольський район);
- Фестиваль «Дні Голіцина в Новому Світі» (сел. Новий Світ);
- Міжнародний молодіжний спортивно-музичний фестиваль «Республіка КаZантип» (Сакський район).
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