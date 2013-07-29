Підбито підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму»

У Криму підбили підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму». Про це повідомили в прес-службі Міністерства курортів і туризму АРК.

Список рейтингу був сформований з об`єктів і подій туристичної сфери, що заслужили позитивні відгуки гостей півострова.

Зокрема, на першому етапі було проведено опитування серед туристів, в результаті якого було відібрано в середньому по 30 номінантів у п`яти номінаціях «Кращі готелі», «Кращі санаторно-курортні заклади», «Кращі об`єкти харчування», «Кращі розваги», « Яскраві події року».

На другому етапі, на сайті Мінкурортів АРК і на офіційній сторінці курортного відомства у Facebook стартувало онлайн-голосування, де кожен бажаючий міг відмітити вподобані туристичні об`єкти та події півострова.

Третій етап - голосування експертної ради відбувся 22 липня. До його складу увійшли представники міністерства, громадських організацій та асоціацій.

Таким чином, підсумки рейтингу «Курортний ТОП-50 Криму» були визначені шляхом підсумовування балів, отриманих в ході відкритого інтернет-голосування, і оцінки номінантів членами експертної ради.

Як раніше повідомляв Курортно-інформаційний центр, рейтинг буде переданий в курортно-туристські офіси Криму, які працюють у містах України, Росії, Азербайджану, Білорусі та країн Прибалтики.

В кожній номінації - 10 переможців. Наводимо рейтинг, який опублікований на сайті Ради міністрів АРК:

Номінація «Кращі готелі»:

- Приватний готель Mar Le Mar (Бахчисарайський район);

- Курортний готель PalmiraPalace (м. Ялта);

- Парк-готель Porto Mare (м. Алушта);

- Готель Villa Elena (м. Ялта);

- Готель «Червоні вітрила» ("Алые паруса") (м. Феодосія);

- Готель «Брістоль» (м. Ялта);

- Готельний комплекс «Імперія» (м. Євпаторія);

- Welness SPA готель «Море» (м. Алушта);

- Вінтаж-готель «Новий Світ» (сел. Новий Світ);

- Готель «Ореанда» (м. Ялта).

Номінація «Кращі санаторно-курортні заклади»:

- Санаторій «Ай-Петрі» (м. Ялта);

- Санаторій «Золотий колос» (м. Алушта);

- Санаторій «Київ» (м. Алушта);

- Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (м. Саки);

- Курортно-оздоровчий комплекс «Росія» (м. Ялта);

- Санаторій "Саки" (м. Саки);

- ДП МОУ «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова »(м. Саки);

- Курортний готель «Проджект-парк« Сосновий гай »(м. Ялта);

- ТОК «Судак» (м. Судак);

- Санаторій «Утьос» (м. Алушта).

Номінація «Кращі заклади харчування»:

- Мережа ресторанів «Апельсин» (м. Ялта);

- Ресторан «Ван Гог» (м. Ялта);

- Ресторан «Зустріч» (м. Алушта);

- Ресторан «Зодіак» (сел. Коктебель);

- Ресторан «Колонада» (м. Ялта);

- Літературне кафе (м. Євпаторія);

- Ресторани маршруту "Малий Єрусалим» («Йошкін кіт», «Джеваль», «Караман») (м. Євпаторія);

- Ресторан «Старе місто» (м. Алушта);

- Ресторан «Тіфліс» (м. Ялта);

- Ресторан «Царська кухня» (сел. Лівадія).

Номінація «Кращі розваги»:

- Пляж «117» (м. Феодосія);

- Аквапарк «Бананова республіка» (Сакський район);

- Мотузкові парки KRM (рр. Алушта, Феодосія і Ялта, сел. Партеніт);

- Аквапарк «Водний світ» (м. Судак);

- Дельфінарій в Євпаторії;

- Парк мініатюр «Крим у мініатюрі» (м. Алушта);

- Масандрівський пляж (м. Ялта);

- Зоопарк «Казка» (м. Ялта);

- Мотузкові парки SkyWay (Бахчисарайський район та м. Старий Крим);

- Сафарі-парк «Тайган» (Білогірський район).

Номінація «Яскраві події року»:

- Міжнародний музичний фестиваль Koktebel Jazz Festival (сел. Коктебель);

- Фестиваль джазової музики Live in Blue Bay (сел. Коктебель);

- Міжнародний винний фестиваль WineFeoFest (м. Феодосія);

- Міжнародний фестиваль «Велике російське слово»;

- Міжнародний фестиваль повітроплавання «Повітряне братство» (м. Феодосія);

- Міжнародний фестиваль військових оркестрів «Війна і мир» (м. Севастополь, Феодосія);

- Міжнародний лицарський фестиваль «Генуезький шолом» (м. Судак);

- Фестиваль спортсменів-джипперов «Джип Full Прохват» (Сімферопольський район);

- Фестиваль «Дні Голіцина в Новому Світі» (сел. Новий Світ);

- Міжнародний молодіжний спортивно-музичний фестиваль «Республіка КаZантип» (Сакський район).

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