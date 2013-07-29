Івано-Франківська екоінспекція застерігає: борщівник викликає опіки шкіри

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області попереджає громадян про небезпеку контакту з борщівником Сосновського – токсичною рослиною, яка досить поширена в деяких районах області.

У борщівника Сосновського дуже отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин, йдеться в прес-релізі. Стебла, листя і квіти борщівнику містять фуранокумарини – речовини, що різко підвищують чутливість людського організму до ультрафіолетового випромінювання. Найсильніші опіки борщівник викликає при контакті з вологою шкірою у сонячні дні.

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області звернулась до голів райдержадміністрацій та міських рад з проханням звернути увагу на проблему розповсюдження борщівника Сосновського та вжити потрібних заходів щодо його ліквідації, наголосила на важливості проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

Борщівник Сосновського – багаторічна рослина висотою до 3м і товщиною стебла до 10см. Батьківщиною борщівника Сосновського є Кавказ. Ця небезпечна рослина з’явилась на Івано-Франківщині у післявоєнні роки внаслідок необдуманого рішення розводити його по всій території Союзу як кормову культуру для худоби. З часом від розведення цієї рослини відмовилися, проте було вже пізно. Борщівник здичавів, проник у природні екосистеми і почав активно розповсюджуватись.

Борщівник зазвичай зростає на узбіччях доріг, біля річок, лісів та полів, на деградованих землях, поступово поширюється на сільськогосподарські угіддя та дачні ділянки.

Медики застерігають: досить торкнутися до рослини чи забризкати шкіру її соком, і під дією сонячного проміння виникають опіки. Особлива небезпека полягає в тому, після контакту з цією рослиною неприємні відчуття виникають не одразу. Час прояву опіку – від кількох годин до кількох діб. Спочатку шкіра червоніє, виникає біль, з’являються набряки і пухирі, які можуть рости по декілька днів, захоплюючи нові ділянки шкіри. При ураженні великої ділянки тіла людину морозить, нудить, піднімається температура. Борщівник викликає і алергійні реакції. У хворих на астму цей бур’ян може спровокувати напад задухи.

Якщо на тіло потрапив сік борщівника Сосновського, не можна його розтирати, потрібно промокнути шкіру сухою серветкою чи тканиною, негайно перекрити потрапляння сонячних променів на уражену ділянку – закрити кількома шарами тканини. В приміщенні місце контакту необхідно ретельно промити спиртом або водою з милом, щільно заховати рану від сонця, слід уникати потрапляння сонячного світла на уражену шкіру впродовж декількох днів. У жодному разі не слід змащувати йодом – опік посилиться. Якщо стан шкіри чи самопочуття викликає занепокоєння, слід невідкладно звернутись до лікаря.