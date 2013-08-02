На Рівненщині на місяць перестануть пропускати до РБ для сбору дикоросів

З 5 серпня по 2 вересня 2013 на ділянці відділу прикордонної служби «Березове», що в Рокитнівському районі Рівненської області, тимчасово припинено пропуск осіб, які займалися збором дикоросів. Таке рішення було прийняте з ініціативи білоруської сторони, повідомили УНІАН в Державній прикордонній службі України.

У зв’язку з загрозою пожеж на території Поліського лісгоспу (Республіка Білорусь), командування Пінського прикордонного загону висловило прохання щодо тимчасового припинення пропуску осіб для щорічного збору ягід за спрощеною схемою для громадян суміжних з кордоном районів. Після зменшення загрози виникнення пожеж пропуск буде відновлено.

Наразі Держприкордонслужба поінформувала органи місцевого самоврядування про дане рішення та ініціювала проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями прикордоння щодо недопущення порушень законодавства України з прикордонних питань.

Як повідомляв УНІАН, на українсько-білоруській ділянці кордону з 1 липня розпочався сезонний пропуск громадян для збору дикорослих грибів та ягід.