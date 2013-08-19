На Житомирщині відкрито сезон полювання на пернату дичину

На території Житомирської області з 17 серпня 2013 року розпочинається сезон полювання на пернату дичину.

Днями полювання є субота та неділя, повідомляється на сайті обласної Державної екологічної інспекції.

Водночас, Державна екологічна інспекція у Житомирській області наголошує, що мисливці мають дотримуватись природоохоронного законодавства і нагадує про існування штрафних санкцій.

Так, за порушення правил полювання та термінів полювання особи можуть притягуватись до адміністративної відповідальності за ст. 85 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від шести (102 грн) до шістдесяти (1020 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від тридцяти (510 грн) до дев’яноста (1530 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того згідно ст. 248 Кримінального Кодексу України при порушенні правил полювання, якщо заподіяно істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територія та об’єктах природно – заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - караються штрафом від ста (1700 грн) до двохсот (3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого. Якщо ті самі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються штрафом від двохсот (3400 грн.) до чотирьохсот (6800 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.