На Львівщині від укусів змій постраждало двоє осіб
12:23, 19 серпня 2013Права споживачів
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Обоє в реанімації
Львів. У львівській області наприкінці минулого тижня від укусів змій постраждало двоє мешканців Сколівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДСНС у Львівській області, 16 серпня в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» поступив 23-річний житель села Сможе Сколівського району.
Наступного дня, 17 серпня, в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом «укус змії» поступила 28-річна жителька села Верхнячка Сколівського району.
Стан потерпілих середньої важкості.
Загалом на Львівщині від укусів плазунів постраждало вже майже 30 осіб.
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