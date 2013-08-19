На Львівщині від укусів змій постраждало двоє осіб

Львів. У львівській області наприкінці минулого тижня від укусів змій постраждало двоє мешканців Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДСНС у Львівській області, 16 серпня в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» поступив 23-річний житель села Сможе Сколівського району.

Наступного дня, 17 серпня, в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом «укус змії» поступила 28-річна жителька села Верхнячка Сколівського району.

Стан потерпілих середньої важкості.

Загалом на Львівщині від укусів плазунів постраждало вже майже 30 осіб.