Президент звільнив Варгу з посади першого заступника голови Держекоінвестицій

Президент України Віктор Янукович звільнив Івана Варгу з посади першого заступника голови Державного агентства екологічних інвестицій України у зв`язку з виходом на пенсію.

Текст відповідного указу розміщено на сайті Президента.

Нагадаємо, що І.Варга був призначений на цю посаду у січні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2013 року Президент України своїм Указом (№ 323/2013) призначив новим Головою Державного агентства екологічних інвестицій України Дмитра Гончаренк.

Довідка УНІАН. Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Основними завданнями Держекоінвестагентства України є:

- реалізація державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, а також внесення пропозицій щодо її формування;

- виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

- створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

- провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.