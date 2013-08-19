На Івано-Франківщині почали розробляти довготермінову програму «Чисте Прикарпаття».

Відповідна угода з містом канадським Едмонтон щодо розвитку спільного інвестиційного проекту у сфері управління відходами була підписана минулого тижня під час візиту до Едмонтону (провінція Альберта) Івано-Франківської делегації, яку очолив голова ОДА Михайло Вишиванюк. Про це повідомляється на сайті ОДА.

Під час прес-конференції за результатами поїздки Михайло Вишиванюк розповів, що «саме в провінції Альберта, найкраще в світі організована робота щодо переробки сміття. Лише 10% сміття не йде в переробку - це переважно будівельні відходи. І що головне, сміття не спалюється і не має шкідливих викидів в атмосферу».

Після ознайомлення з роботою системи переробки сміття у Канаді, в області почали розробляти довготермінову програму «Чисте Прикарпаття».

Укладена минулого тижня угода є результатом попередньо проведеної роботи з листопада минулого року та обумовлює дві фази розвитку проекту. Напрацювання інвестиційних проектів та формування цілісної системи з управління відходами на першому етапі, за результатами якого буде здійснено процес інвестування. Варто відмітити, що канадські технології в галузі управління відходами є одними з кращих в світі. Наприклад, лідером цієї галузі в ЄС є Німеччина, проте в їхній системі переробки відходів близько 30% складає спалювання, що становить загрозу для екології та потребує додаткових витрат на енергоносії, натомість канадська технологія передбачає 90% переробки з випуском готової продукції.