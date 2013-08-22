Міненерговугілля: запуск другого гідроагрегату на Дністровській ГАЕС дозволить заощадити до 500 млн грн

Міністерство енергетики і вугільної промисловості розраховує заощадити до 500 млн грн від запуску другого гідроагрегату на Дністровській гідроакумулюючій електростанції.

Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів у середу.

«Добудова і запуск другого гідроагрегату на Дністровській ГАЕС, який відбудеться за планом-графіком у грудні цього року, дасть можливість виконати програму заміщення використання природного газу. Це приведе до економії за рік, як мінімум, 300-500 млн грн», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року Кабінет міністрів України затвердив умови надання державних гарантій на 1,5 млрд грн для оператора українських гідроелектростанцій - державної компанії «Укргідроенерго» для добудови першої черги Дністровської акумулюючої електростанції.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Ставицького, будівництво першої черги Дністровської гідроелектростанції завершиться в 2015 році.

Дністровська ГАЕС, потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожен) у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному, є унікальною і найпотужнішою в Європі. Вона призначена для використання як джерело енергії в період пікової потужності споживання (вечірній і уранішній піки навантаження). Енергетичний комплекс Дністровської ГАЕС складається з 7 гідроагрегатів і вводиться в експлуатацію кількома пусковими чергами. До складу 1-ї черги ГАЕС входять 3 гідроагрегати. Перший гідроагрегат введено в промислову експлуатацію наприкінці 2010 року. Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» створено в 1998 році.