Донеччина й надалі впроваджуватиме когенерацію з метану та розвиватиме вітроенергетику

Останніми роками в Донецькій області збільшується кількість підприємств, що використовують альтернативні джерела електроенергії, внаслідок чого покращується екологічний стан регіону.

Перший заступник голови Донецької ОДА Сергій Дергунов в ефірі місцевого телеканалу нагадав, що в липні цього року Кабінет міністрів України затвердив оновлену енергетичну стратегію до 2030 року. За цим документом частка відновлюваної енергії в структурі енергобалансу країни до 2030 року може досягти 18%.

"Альтернативна енергія дуже важлива для промислового Донбасу. Зокрема, ми і надалі впроваджуватимемо когенерацію – вироблення теплової та електричної енергії з газу метану, що вже видобувається на деяких шахтах області", - сказав Сергій Дергунов.

Він також наголосив, що регіон активно працює і над розвитком вітроенергетики – наразі вітрова електростанція, що працює під Новоазовськом, повністю забезпечую побутові потреби району в електричній енергії.

Говорячи про сонячну енергію, перший заступник губернатора зазначив, що сьогодні вона використовується здебільшого у приватному секторі, інформує сайт ДонОДА.

С.Дергунов також додав, що наразі Україна активно працює над нарощуванням видобутку власних енергетичних ресурсів, зокрема на шельфі Чорного моря. Також серед пріоритетів – розвиток альтернативних і нетрадиційних джерел енергії, у тому числі видобуток шахтного метану, газифікація вугілля та виробництво з нього синтетичного палива.