Впродовж 2013-2014 років на Київщині планується зекономити 171,54 млн кубометрів газу

Впродовж 2013-2014 років на Київщині планується зекономити 171,54 млн м3 газу, що складає 52% річного споживання. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк під час наради з керівниками структурних підрозділів, головами РДА та МВК області, інформує сайт ОДА.

"Зважаючи на постійне підвищення цін на енергоносії, актуальним для Київської області є питання зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва тепла... Ми... активно впроваджуємо Програму скорочення споживання природного газу в Київській області на 2013 - 2014 роки", - зазначив Анатолій Присяжнюк.

За його словами, реалізація цієї програми дозволить впровадити прогресивні енергозберігаючі технології та устаткування, підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізувати структуру енергоспоживання за рахунок використання нетрадиційних джерел енергії та вторинних енергоносіїв власного виробництва.

Голова КОДА розповів, що в цьому році в Бориспільському районі Київщини відкрили електростанцію, яка працює на метані, що утворюється на сміттєзвалищі. У найближчі рік-два заплановано відкрити подібні екологічні електростанції в інших регіонах, таких як Біла Церква, Трипілля, Бровари та інших містах Київщини.

Крім того, восени 2013 р. в смт. Іванків буде введено в експлуатацію теплоелектростанцію на твердому біопаливі загальною потужністю 18 МВт. Інвестор ТЕС - вітчизняна компанія «Біогазенерго» - має намір вже до жовтня цього року запустити першу чергу об`єкта потужністю 6 МВт. Крім цього, до кінця року ми приступимо до реалізації проекту щодо будівництва сонячної електростанції в Богуславському районі,- повідомив губернатор Київщини.