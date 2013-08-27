Івано-Франківська облрада розгляне угоду про видобуток сланцевого газу, коли врахують її пропозиції

Івано-Франківськ. Івано-Франківська обласна рада повернеться до питання погодження угоди про розподіл вуглеводнів, якщо будуть задоволені її пропозиції і запити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук.

За його словами він виконав протокольне доручення сесії облради і направив Уряду пропозиції депутатів до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки «Олеська» між державою Україна, компанією «Шеврон Юкрейн Б. В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська». «Зараз ми чекаємо реакції Кабміну, - зауважив голова облради. – Якщо відреагують на наші пропозиції і запити будуть задоволені, тоді облрада зможе повернутися до розгляду цього питання». Він також висловив надію, що українська влада прислухається до Прикарпаття.

Скрипничук вважає, що депутати не погодили Угоду, оскільки у них були «екологічні, економічні і правові перестороги».

На його думку «підхід облради правильний і виважений». «Моя особиста думка, що цей газ все таки буде видобуватися. Рішення про це рано чи пізно буде прийнято», - сказав Скрипничук.

Він також повідомив, що усі зміни в Угоді будуть розглянуті в усіх постійних профільних комісіях обласної ради, які дадуть свої рекомендації сесії.

Водночас він зауважив, що «якщо будуть прийняті зміни до законодавства, то тоді погодять Угоду без Івано-Франківської обласної ради» і Прикарпаття «нічого не отримає від видобутку сланцевого газу».

Як зазначив УНІАН депутат Івано-Франківськоі обласної ради, співдоповідач з питання розгляду угоди щодо сланцевого газу 20 серпня - Юрій Романюк, "проект Угоди "Про розподіл продукції" містить в собі, на момент розгляду та ухвалення, цілу низку грубих нехтувань та протиріч фундаментальним вимогам Конституції України, Земельному кодексу, Водному кодексу, Закону України “Про надра”".

У листі надісланому агентству він повідомляє, що мотивувальна частина відмови облради від погодження запропонованого урядом України тексту проекту Угоди, містить 19 зауважень.

Зокрема, в документі вказується, що відсутня обов’язкова Державна екологічна експертиза Угоди.

За інформацією депутата, однією з причин відхилення Угоди також було те, що договірна площа в межах області становить 6324 км кв., або 45,49% загальної площі області. "Всі надра (окрім різних видів вугілля — згідно розділу 18.1.(M)), від нульового рівня “0” до -10 000 м, в глибину, переходять у повне розпорядження Інвестора на всі(!!!) копалини, на понад 50 років, з правом подальшої пролонгації Угоди на додатковий термін", - зазначається в документі. "Деякі райони підпадають під “Договірну ділянку” на: 100, 90, 80% від своєї площі. На даній території жоден інший СПД - НЕ зможе безперешкодно, без санкції Інвестора та його погодження видобувати і розробляти всі інші корисні копалини області, що входять в сферу інтересів Інвестора: шутр, гравій, пісок, глину, крейду, вапно, інше... і найголовніше — ВОДУ", - підкреслюється в в мотивувальній частині відмови облради.

Романюк також зазначає, що "Угода взагалі НЕ передбачає жодного реального (окрім символічного, “на власний розсуд Інвестора” в межах від 500 тис. доларів на рік до 1,0 млн. доларів на рік, на все “Олеське” родовище — 2 області) фінансового, ресурсного, соціального компенсатора територіальним громадам області, від реалізації даного проекту. Угода не містить та не передбачає жодних преференцій в отриманні областю жодних вуглеводнів, фінансової компенсації або забезпечення власних потреб області в дешевих енергоносіях-вуглеводнів". Водночас, за його інформацією "інвестор вилучає і використовує, продає на власний розсуд третім особам (в Угоді не існує заборони) всі супутні корисні копалини, які на його погляд, йому потрібні: шутр, гравій, пісок, глину, інше, і воду... на всі 50 років".

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі, яка знаходиться на території Львівської та Івано-Франківської областей, становлять 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій і 25 млрд гривень - на етапі промислової розробки.

Кабінет міністрів України вирішив передати проект угод про розподіл продукції (УРП) щодо Олеської площі для узгодження до Львівської та Івано-Франківської облрад.

20 серпня Івано-Франківська обласна рада не змогла прийняти рішення про погодження проекту з геологічного вивчення, пілотної та промислової розробки сланцевого газу на території області. Проект рішення облради підтримали лише 40 із 114 депутатів облради.

Депутати протокольно доручили голові облради звернутися до уряду з пропозицією внести зміни до Угоди, запропоновані депутатами й обласною робочою групою і тоді знову повернутися до цього питання.