На Тернопільщині міліція затримала п’ятьох нелегалів

Київ. 1 квітня. УНІАН. На Тернопільщині затримали п’ятьох мігрантів, які намагалися з Туреччини дістатися до Німеччини.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі громадських зв’язків Управління МВС в Тернопільській області, про нелегалів правоохоронців повідомив водій вантажівки, який мимо волі перевозив невідомих. За його словами, коли вночі він зупинився на АЗС, з хури, розрізавши тент, вибралося п’ятеро людей, які побігли до лісу.

Після повідомлення водія правоохоронці затримали двох нелегалів, які на трасі зупиняли попутний транспорт, ще трьох знайшли у лісі. Серед них – вагітна жінка. Іноземці не мали жодних документів.

Як встановили правоохоронці, серед нелегалів – громадяни Ірану, Іраку та троє палестинців. Затримані повідомили, що мали намір дістатися із Туреччини до Німеччини. У дорозі вони пробули чотири доби.

З Тернополя нелегалів доставлять у пункт тимчасового тримання на Волині.

