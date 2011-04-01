20 квітня суд розпочне оголошення вироку Лозінському

20 квітня о 14.00 Дніпровський районний суд Києва розпочне оголошення вироку колишньому народному депутату України Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ, який обвинувачується у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оголосила головуюча у судовому засіданні суддя Неллі ЛАСТІВКА.

Крім того, вирок буде оголошено колишньому прокурору та екс-начальнику райвідділу міліції Голованівського району Євгену ГОРБЕНКУ та Михайлу КОВАЛЬСЬКОМУ, а також єгерю Голованівського лісництва Василю ПЕРЕПЕЛИЦІ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня 2010 року Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.