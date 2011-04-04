У Львові на хабарі затримали посадовця райвідділу міліції
17:49, 04 квітня 2011Кримінал
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Вимагав 2 тис. доларів США
Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львові на хабарі затримали заступника начальника слідчого відділу одного із райвідділів міліції міста.
Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, затримали міліціонера співробітники внутрішньої безпеки Львівщини та УСБ України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, чоловік вимагав та отримав 2000 доларів США у львів’янки за надання допомоги, під час розслідування кримінальної справи.
Зараз правоохоронець перебуває у прокуратурі Львівської області, вирішується питання про порушення кримінальної справи та обрання йому запобіжного заходу.
Розслідування проводить прокуратура Львівської області.
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