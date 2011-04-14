Участь Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини В.Лутковської у «круглому столі» на тему: «Право на свободу та особисту недоторканість в Україні»
09:00, 14 квітня 2011Кримінал
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Організатори заходу: Українське юридичне товариство, Центр суддівських студій, Українська гельсінська спілка, Харківська правозахисна группа.
Захід відбуватиметься: ІА «Укрінформ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 8/16).
Початок о 14.00.
Довідки за тел.: 271-17-62.
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