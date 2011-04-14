На Тернопільщині в банку «Надра» незаконно оформляли кредити

Тернопільська область. 14 квітня. УНІАН. Службові особи Тернопільського регіонального управління ВАТ «Комерційний банк «Надра» зловживаючи службовим становищем незаконно оформляли кредити на підставних осіб.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Тернопільській області, слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно службових осіб Тернопільського регіонального управління відкритого акціонерного товариства “Комерційний банк “Надра”.

Як було встановлено, вони впродовж 2004-2008 років, за фіктивними документами, незаконно оформили на підставних осіб ряд кредитів на загальну суму 445 тис. гривень.