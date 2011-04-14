На метро «Університет» знешкодили імітатор вибухового пристрою

Київ. 14 квітня. УНІАН. На станції метро «Університет» Київського метрополітену працівники вибухотехнічної служби знешкодили підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій, який насправді таким не виявився.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, ліквідація невідомого предмета була здійснена за допомогою робототехніки. У пакеті після операції було виявлено мобільний телефон і клубок дротів.

Як зазначили у міліції, особі, яка вирішила пожартувати таким чином, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).