Двох посадовців кримської міліції затримали за хабарі

Київ. 30 квітня. УНІАН. 29 квітня працівники служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України та ГУСБУ в АР Крим затримали двох працівників Сакського міськвідділу міліції - начальника сектору ДСБЕЗ і старшого оперуповноваженого цього ж підрозділу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, обоє звинувачуються у вимаганні хабара від приватних підприємців на території міста Саки та Сакського району.

У даний час слідчий Прокуратури Автономної Республіки Крим порушив кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу Україні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

