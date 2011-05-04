Безробітний «замінував» школу

Хмельницький. 4 травня. УНІАН. Учора, 3 травня, в Хмельницькій області до міліції спецлінією «102» зателефонував невідомий і повідомив про замінування школи.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, анонім зазначив, що у приміщенні загальноосвітньої школи закладено вибуховий пристрій. Жодних вимог анонім не висував.

Проведеною перевіркою вибухонебезпечних предметів не виявлено. Евакуація не проводилася.

Правоохоронці встановили, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 22-річний безробітний місцевий житель Хмельницької області.