У Донецьку затримано торговця важким наркотиком

Донецьк. 6 травня. УНІАН. У Донецьку затримано 35-річного чоловіка, який збував важкі наркотики – бупренорфін.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, бупренорфін використовується в наркодиспансерах відповідно до міжнародної метадонової програми і внесений до Національного переліку основних лікарських препаратів і виробів медичного призначення.

За даними правоохоронців, затриманий не користувався бупренорфіном: йому були потрібні більш «дієві» наркотики, які він і купував на виручені від продажу бупренорфіну кошти – близько 1000 грн в день.

Небезпечний товар наркоман отримував безкоштовно в диспансері, і хоча «ліки» призначалися лише для особистого вживання в лікувальній установі, йому вдавалося, не дивлячись на жорсткий пропускний режим, виносити його.

Як зазначив начальник ВБНОН Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Олексій Дикий, підозрюваний був затриманий в Ленінському районі під час оперативної закупівлі.

З будинку затриманого, де він проживав з дружиною, також наркозалежною, оперативники вилучили устаткування для виготовлення первитину.