На Сумщині біля будинку знайшли 42 снаряди часів війни

76 мм калібру

Суми. 6 травня. УНІАН. У Конотопі Сумської області при проведенні земляних робіт біля одного з будинків місцеві жителі знайшли 42 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни. Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України у Сумській області, небезпечну знахідку охороняють співробітники міліції.

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