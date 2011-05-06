На Тернопільщині запровадили велосипедний міліцейський патруль

Тернопіль. 6 травня. УНІАН. На Тернопільщині у Збаражі запровадили велосипедний міліцейський патруль.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Збаразького райвідділу внутрішніх справ Віктор ГУЛИЧ, таке нововведення зумовлене бажанням забезпечити мобільність і оперативність підрозділів міліції на тих ділянках, де немає змоги використовувати інший транспорт. Зокрема йдеться про паркові алеї, спортивні майданчики, центральні вулички міста, де рух обмежений.

Загалом велопатруль курсуватиме міським парком та центральною частиною міста, а також на місцях проведення різноманітних масових заходів.

У відділі громадських зв’язків обласного управління міліції зауважили, що нововведення у Збаражі може стати прикладом для наслідування й для решти райвідділів внутрішніх справ Тернопільщини.

