Герман вважає, що сутички у Львові 9 травня були вигідні Тимошенко

Київ. 10 травня. УНІАН. Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що сутички у Львові 9 травня були вигідні лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це вона написала у своєму блозі на «Українській правді».

«Словом, старе, як світ питання: кому це вигідно, або чому Юлія ТИМОШЕНКО потирає руки? Той, хто все організував у Львові, безперечно, працював на вузькопартійний інтерес ТИМОШЕНКО. 9 травня показало львів`янам партію ”Свобода”, що набирала вже була достатньо високі рейтинги, в найгіршому світлі», - написала Г.ГЕРМАН.

Радник Президента висловлює думку, що демонстрація неповаги до солдат Другої світової війни, яких шанує весь світ, не відповідає національним інтересам України. «Чи піде на користь Україні, як державі, що прагне вступити до Європейського Союзу, імідж країни, де допускають плюндрування пам`яті полеглих на війні солдат і офіцерів чи знущання над комбатантами, як називають ще ветеранів? Поза всяким сумнівом – ні», - наголошує вона.

Також Г.ГЕРМАН зауважує, що стрілянина на вулицях не сприятиме прискоренню євроінтеграції. «Чи сприятиме неспокій на вулицях Львова напливу туристів, в тім числі й з урахуванням Євро-2012? Звичайно, ні. Все це завдає Львову і Україні в цілому тільки шкоду. А отже - вигідне тим, хто не хоче бачити Україну в колі європейських держав, хто не бажає, щоб Львів багатів з туризму, хто всіляко намагається підбурювати європейських політиків проти української влади (дивіться, мовляв, що там коїться)», - наголошує вона.

Із цього Г.ГЕРМАН робить висновок, що заворушення у Львові були вигідні Ю.ТИМОШЕНКО. «Безперечно, після цього рейтинги ”Свободи” у Львові впадуть. І БЮТ отримає шанс відвоювати втрачені позиції. Зараз БЮТ намагається творити пропаганду, що, мовляв, скандалами у Львові хтось хотів відвернути увагу людей від економічних проблем. Але це не так. Ті дурниці, якщо не казати різкіше, що їх накоїла ”Свобода” у Львові, зашкодили лише їй. За такого масштабу провокацій місцева влада і міліція не мали шансу уникнути ексцесів. Загалом вдалося не допустити масових зіткнень. І це добре. Чи можна було би спрацювати більш ефективно? Можливо. Але це вже мова про те, як правоохоронні органи запобігають провокаціям. 9 травня вони зробили, що змогли», - пише Г.ГЕРМАН.

«Який же висновок треба зробити? Перше, покарати провокаторів. А далі – переступити через цю ганьбу і йти вперед», - зауважує радник Президента.