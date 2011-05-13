У Херсоні п‘яний прокурор в‘їхав в літній майданчик кафе

Херсон. 13 травня. УНІАН. Прокурор Херсонської області звільнив працівника прокуратури за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, наказ про звільнення працівника прокуратури «за скоєння ганебного вчинку» підписав прокурор області Костянтин СВІДЕНКО.

Винуватця у той же день було звільнено із займаної посади та з органів прокуратури на підставі дисциплінарного статуту. Однак він не втратив звання юриста 1-го класу (капітана) органів прокуратури.

ДТП сталося 10 травня у Цюрупинському районі саме з вини прокурорського робітника. Деталі ДТП не розголошуються, однак, за даними джерела в обласній прокуратурі, нетверезий заступник прокурора Цюрупинського району після відпочинку у кафе намагався поїхати, однак переплутав швидкості і на задній швидкості в’їхав на відкритий майданчик кафе.

При цьому автомобіль збив декілька столиків з людьми. Легкі травми і ушкодження отримали дві людини.