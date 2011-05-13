Двоє молодиків убили чоловіка, а тіло – спалили

Одеса. 13 травня. УНІАН. В Одеській області у багажнику згорілого автомобіля знайдено обгоріле тіло 35-річного безробітного одесита. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Також у багажнику виявлено обріз мисливської рушниці та контейнер для шроту 16-го калібру.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох місцевих жителів, віком 25 та 23 років.

Встановлено, що вони в Одесі в приміщенні офісу одного агентства пострілом з обрізу мисливської рушниці вбили потерпілого під час раптово виниклої сварки.

Після скоєного зловмисники вивезли його тіло в багажнику автомобіля і, з метою приховування злочину, підпалили вказаний транспортний засіб.