Скасовано плату за довідку про судимість

Київ. 19 травня. УНІАН. Довідки про відсутність чи наявність судимості у МВС тепер видають безкоштовно.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, Міністерство внутрішніх справ тепер видаватиме довідки про відсутність чи наявність судимості безкоштовно.

Безоплатні послуги стали можливими на підставі Законів України «Про захист персональних даних» та «Про інформацію». Процедура оформлення залишається тією ж самою – після здачі усіх необхідних документів, довідку видають у термін до 30 діб.

Нагадаємо, раніше послуги за видачу документу становили 13 грн 10 коп., за терміновість доплачували 100% від вартості послуг, виходило 26 грн 20 коп., а за сам бланк з голографічним захисним елементом платили по 28 грн.

