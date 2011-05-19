В Черкасах учень ”замінував” власну школу

Черкаси. 19 травня. УНІАН. В Черкасах в міліцію по спецлінії ”102” зателефонував невідомий. Він повідомив, що у приміщенні однієї з шкіл закладено вибухівку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, на час проведення обстеження, зі школи було евакуйована 327 учнів та вчителів зазначеного навчального закладу.

Фахівці вибухово-технічної служби обстежили заклад та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 13-річний учень цієї школи. Він вирішив зірвати уроки у школі та перевірити оперативність правоохоронних служб. Юнак вирішив похизуватися перед своїми товаришами і розповів однокласникам, що зателефонує до міліції з повідомленням про ”замінування” школи.

Серед уроку вийшов з класу і попрямував до таксофону, з якого і зателефонував до правоохоронців. Після дзвінка до міліції хлопець із захватом спостерігав, як до «замінованого» ним місця під’їжджають служби оперативного реагування міліції, працівники МНС, СБУ.

Хлопець пояснив, що він наслідує свого батька, який уже був раніше судимим, тому і хлопець має намір бути у всьому схожим на нього.

Він уже стоїть на обліку в міліції, бо вже встиг привернути до себе увагу правоохоронців.

Тож тепер за вчинки свого сина відповідатимуть батьки, яких притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дитини, а це – чималий штраф та відшкодування завданих збитків, зазначили в міліції.